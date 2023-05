Trotz Nässe und Kälte haben Augsburgs Wildstörche Nachwuchs

Die ersten wilden Storchenküken im Nest an der Augsburger Zoomauer sind jetzt zu sehen. Spannend bleibt, was im zweiten Horst vor sich geht.

Nässe und Kälte sind nicht gut für Storchenkinder. Trotzdem hat das wilde Storchenpaar, das regelmäßig an der Augsburger Zoomauer brütet, in seinem Nest munteren Nachwuchs sitzen. Zwei Junge sind zu sehen und sperren hungrig ihre Schnäbel auf. Mit etwas Glück können es noch einige mehr werden.

Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz beobachtet die Tiere regelmäßig. "Bei den Augsburger Wildstörchen ist vierwöchige Brutzeit vorbei", sagt er. In diesem Jahr sind es zwei Paare, die in Nestern an der Zoomauer Nachwuchs großziehen, auch wenn das Wetter miserabel ist. Mayer zufolge füttern beide Storchenpaare bereits.

Vom Augsburger Zoo aus kann man die Störche gut beobachten

"Ein Elternstorch bewacht stets das Nest, hudert bei Kälte und Regen die Jungen und spendet Schatten, wenn die Sonne intensiv wärmt", sagt Mayer. Aber nur das Nest auf der niederen Buche sei einigermaßen zu beobachten. Dort seien zwei etwa zwei Wochen alte Storchenküken zu sehen. Der andere Horst auf der benachbarten höheren Buche sei eingewachsen und nicht gut einzusehen. Deshalb sei momentan noch nicht klar, wie viel Nachwuchs es in diesem Jahr in Augsburg geben wird.

Beide Paare dürften Anfang April mit der Brut begonnen haben, so der Experte. Die Storchenküken auf der niederen Buche kann man mit viel Geduld am besten vom Zoo aus beobachten. Für Kinder wurde dort ein spezielles "Fernrohr" montiert. Beim zweiten Storchenpaar lässt sich Mayer zufolge noch nichts Genaues sagen. Wie viele Küken die beiden haben, werde sich in einigen Wochen zeigen.