Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

In der Innenstadt ist es am Wochenende zu zwei Trunkenheitsfahrten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war am Freitag ein 22-jähriger Pkw-Fahrer alkoholisiet in der Provinostraße unterwegs. Gegen 01.00 Uhr wurde bei einem 22-Jährigen eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle.Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Samstag war ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Pferseer Straße unterwegs. Gegen 23.00 Uhr war der 40-Jährige auf dem Gehweg unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (att)