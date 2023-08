Augsburg

vor 16 Min.

Über den Dächern Augsburgs: So kann Nachverdichtung Wohnungsnot lindern

Plus Dachböden werden ausgebaut, freie Grundstücke bebaut. Die Baubranche sieht keine Alternative für Nachverdichtung. Eine Expertin erklärt, wie das funktionieren kann.

Von Stefan Krog

Wo früher die Wäsche des Mehrfamilienhauses nahe der Lechhauser Lechbrücke auf dem Dachboden trocknete, sieht es heute nach "Schöner Wohnen" aus. 100 Quadratmeter Wohnfläche mit Parkett sind in der Augsburger Radetzkystraße durch den Ausbau des Dachbodens entstanden, von der Dachterrasse aus sieht man auf den Flößerpark am Lech. Nachverdichtung, sagt Architekt Thomas Meese, könne auch so aussehen – über den Dächern der Stadt, ohne Ärger mit Nachbarn, ohne Diskussionen um Verschattung und ohne einen Quadratmeter zusätzlich zu versiegeln. Doch ist das die Realität?

Meese will die Konflikte nicht wegreden, Nachverdichtung generell solle man aber auch nicht schlechtreden. Gerade im Dachausbau sieht er Potenzial. "Es gibt in der Stadt viele brachliegende Flächen, die man nicht wahrnimmt, weil sie in 20 Metern Höhe auf Dachböden liegen." Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt gehe, könnte man sicher 400 bis 500 Objekte umsetzen, glaubt er. Voraussetzung: Die Eigentümergemeinschaft muss das einstimmig wollen und die Grundsubstanz des Gebäudes muss passen, um die Last tragen zu können. Dann, sagt Meese, gebe es in bestimmten Vierteln durchaus Möglichkeiten. Vor einigen Jahren stellte der Bund Naturschutz ein Gutachten vor, das in eine ähnliche Richtung ging: Würden nur zehn Prozent der 4000 Augsburger Mehrfamilienhäuser, die in der Hand eines Eigentümers sind, aufgestockt werden, komme man auf ein Potenzial von knapp 1000 Wohnungen.

