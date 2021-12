Augsburg

17:34 Uhr

Überfall auf älteres Ehepaar: Opfer werden weiter im Krankenhaus behandelt

In diesem Haus in Bergheim ist in der Nacht auf Sonntag ein Ehepaar überfallen worden. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingesetzt.

Plus Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in dessen Haus in Bergheim laufen intensive Ermittlungen der Kripo. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen.

Von Jan Kandzora

Es war keine gewöhnliche Tat. Und es sind keine gewöhnlichen Ermittlungen der Polizei. In der Nacht auf Sonntag wurde ein älteres Ehepaar bei einem Überfall in ihrem Einfamilienhaus in Augsburg-Bergheim schwer verletzt. So schwer, dass der 83 Jahre alte Mann und die 71 Jahre alte Frau nach wie vor in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus sind, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Wie berichtet, haben die Beamten eine Sonderkommission eingerichtet, um die Täter zu fassen – von denen bislang nicht viel mehr bekannt ist, als dass sie möglicherweise eine "slawische Sprache" gesprochen haben sollen.

