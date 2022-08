Ukrainischer Modellflieger holt den Weltmeistertitel nach Augsburg

Im Steuern kleiner Modellflieger ist Andrii Pshenychnyi spitze. Seine Teilnahme bei der WM in Bulgarien war dennoch alles andere als selbstverständlich.

Stolz auf seinen gerade gekürten Weltmeister ist man im Ellinor-Holland-Haus im Augsburger Proviantbachquartier. Der 16-jährige Andrii Pshenychnyi aus Charkiw in der Ukraine holte sich im bulgarischen Valchitran den Titel in der Juniorenklasse der Modellflieger des Typs F1P. Die Verantwortlichen der Einrichtung um Sozialpädagogin Susanne Weinreich hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der geflüchtete junge Mann mit einer Familie der deutschen Mannschaft aus dem Landkreis Augsburg zum Wettkampf reisen konnte. Zurück kehrte er schließlich mit Pokalen sowie Goldmedaillen im Einzel- und Mannschaftswettbewerb.

An einem großen Besprechungstisch im Ellinor-Holland-Haus erzählt der 16-Jährige im Kreis seiner Familie von seinen Erlebnissen in Bulgarien. Laut Vater Ivan Pshenychnyi ist die Familie sehr dankbar, im Ellinor-Holland-Haus der Kartei der Not eine Bleibe gefunden zu haben. Die Stiftung der Augsburger Allgemeine hatte sich mit Beginn der Ukrainekrise spontan dazu entschlossen, zwei Wohnungen in der Einrichtung für Ukraine-Geflüchtete zur Verfügung zu stellen, um ihnen eine Perspektive zu bieten. Familie Pshenychnyi ist nun in Sicherheit, steht aber in ständiger Verbindung mit Menschen in der Heimat, weshalb sie um die Zerstörungen dort genau Bescheid weiß. "Das tut weh", sagt Ivan Pshenychnyi und klopft sich an die Brust. "Gott sei Dank können wir hier wohnen", wiederholt er, macht aber kein Hehl daraus, irgendwann mit seiner Frau wieder zurückkehren zu wollen.

Die ganze Familie geht jetzt in Augsburg zur Schule

Bis dahin versucht sich die Familie so gut es geht zu integrieren. Andrii und seine Schwestern Daria, 19, sowie die elfjährige Maria, genannt Mascha, gehen in Augsburg mittlerweile zur Schule. Sie belegen Sprachkurse am Bayernkolleg in Lechhausen. Auch die Eltern drücken wieder die Schulbank, um an der Volkshochschule zu Deutschkennnissen zu kommen. Für Andrii steht aber auch das Modellfliegen weit oben auf der Agenda.

Eines der Modellflugzeuge, die bei der WM in den Himmel stiegen. Foto: Organisationsteam WM

Als er in Bulgarien mit der Startnummer 97 ins Rennen der World-Championship ging, lag ihm eigener Erzählung nach der Gedanke an einen Sieg fern. Er lächelt auf eine sympathische Art, wie sie seinem zurückhaltenden Naturell zu entsprechen scheint und eher das olympische Motto zum Ausdruck bringt, dass ihm das Dabeisein wichtiger als das Gewinnen ist. Dabei hatte er 2019 immerhin den vierten Platz bei der Europa-Meisterschaft geholt und seine Schwester Mascha als Ersatz-Coach zur Gewinnerin in der Kinderklasse trainiert.

Modellflieger sind eine Wissenschaft für sich

Seine Disziplin erscheint Laien als Wissenschaft für sich. Denn: Wie Stefan Rumpp aus Blaubeuren bei Ulm sagt, kommt es darauf an, "den richtigen Moment" zu erwischen, um den Flieger in die Lüfte zu entlassen. Zusammen mit seinem Sohn Fabian reiste er nach Bulgarien und konnte dem Ukrainer aus Augsburg eine Mitfahrgelegenheit bieten. Rumpp kann bestätigen, dass sich die Wetterbedingungen vor Ort an manchem Wettkampftag schwierig gestalteten. Training sei da schon erforderlich, sagt er, aber es gebe auch Naturtalente mit dem entsprechenden Gefühl.

Andrii fliegt ein Modell namens F1P, das fürs sogenannte "Anfliegen" über einen kleinen Motor verfügt, der sich nach sieben Sekunden automatisch abschaltet. Zuvor heißt es, das Fluggerät so in den Himmel zu katapultieren, dass es sich ohne Fernsteuerung nach dem sogenannten Steigflug in den Gleitflug begibt und in Kreisen drei Minuten lang unter Berücksichtigung von Thermik und Wind in der Luft hält. Herrscht unter zwei Teilnehmern am Ende von sieben Runden zeitlicher Gleichstand, gebe es ein Stechen und der gewinnt, der mit seinem Fluggerät länger in der Luft zu bleiben vermag. Auch beruflich schwebt Andrii etwas vor, das mit seinem Hobby zu tun hat, etwa Modelle produzieren oder Flugzeugbau.

Der ukrainische Weltmeister im Modellflug Andrii Pshenychnyi: Nachdem ihm das Team des Ellinor-Holland-Hauses eine Mitfahrgelegenheit nach Bulgarien organisieren konnte, ist die Freude über seinen Sieg noch größer. Foto: Viktoria Gerg

Grundsätzlich ist Andrii eher das, was man einen "Schrauber" nennen könnte. Er mag auch Fahrräder, zerlegt sie und baut sie wieder zusammen. Zur Modellfliegerei kam er im vierten Schuljahr, als er sich im Sommerlager für diesen Schwerpunkt entschied. Jetzt sucht er nach einer Gelegenheit, sein Können in einem Verein oder Klub in Augsburg und Umgebung weiter auszubauen.