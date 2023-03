Unbekannte beschädigen drei geparkte Autos in Augsburg

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Augsburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in drei Fällen.

In Kriegshaber wurde am Freitag gegen 16.45 Uhr ein in der Geschwister-Scholl-Straße (Höhe Hausnummer 7) abgestellter grauer Audi A3 beschädigt. Der Täter oder die Täterin verkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von 1500 Euro.

Im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, entwendete ein Unbekannter den Mercedesstern eines Fahrzeugs. Der silberne Mercedes E-Klasse war Auf dem Kreuz (Höhe Hausnummer 58) geparkt.

Zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person einen in der Hallstraße (Höhe Hausnummer 10) abgestellten braunen VW Touran. Der Täter riss den Außenspiegel am Fahrzeug ab. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro. (möh)

