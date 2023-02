Unbekannte Person beschädigt geparktes Auto

Die Tat ereignete sich in Oberhausen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Sachbeschädigung in Oberhausen: Im Zeitraum von Donnerstag, 19.45 Uhr, bis Freitag, 11 Uhr, wurde die rechte Seite eines in der Äußeren Uferstraße kurz vor der Zainerstraße geparkten weißen Ford Transit mit schwarzer Farbe besprüht, so die Polizei.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen werden gesucht. (möh)