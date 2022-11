Unbekannte Person zündet Teppich auf Hausdach an

Die Feuerwehr hat den Brand in Oberhausen rasch unter Kontrolle. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall, der sich am Sonntag ereignet hat.

Am Sonntagwurde der Polizei gegen 16.30 Uhr eine Rauchentwicklung auf einem Gebäude in der Donauwörther Straße mitgeteilt. Auf dem Dach des Gebäudes zündete eine bislang unbekannte Person einen Teppich an.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich keine Person mehr auf dem Dach des Gebäudes. Der Teppich wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt oder gefährdet, informiert die Polizei. Lediglich der Teppich verbrannte. Die Polizei sucht Zeugen. (möh)