Unbekannte reißen erneut die Israel-Fahne am Rathausplatz herunter

In der Nacht auf Mittwoch gab es erneut einen Zwischenfall am Augsburger Rathausplatz. Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, die eine Israel-Fahne vom Mast gerissen haben.

Unbekannt haben sich in der Nacht auf Mittwoch erneut an der israelischen Flagge am Rathausplatz vergriffen. Wie die Polizei mitteilte, rissen zwei unbekannte Täter die Fahne gegen 2.50 Uhr ab und beschädigten diese dabei. Passanten beobachteten die Tat und riefen die Polizei. Die Täter flüchteten und ließen die Fahne zurück. Die Polizei stellte die Flagge sicher.

Israel-Flagge heruntergerissen: Täter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt

Laut Zeugen handelte es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, die beide dunkel bekleidet waren und eine schlanke Statur haben. Einer hatte einen Vollbart, der andere trug einen weißen Kapuzenpullover unter der dunklen Jacke. Die Tat ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem am Rathausplatz eine von christlichen Gemeinden organisierte Solidaritätsbekundung mit Israel stattgefunden hatte. Bereits am vergangenen Freitag war die von der Stadt an den dortigen Fahnenmasten aufgehängte Flagge heruntergerissen worden. Der mutmaßliche 18-jährige Täter, der sich im Nachhinein bei der Polizei stellte, versuchte noch, die Flagge anzuzünden, bis er von einer Passantin gestoppt wurde. Er und ein weiterer 18-Jähriger, der die Tat filmte, flüchteten daraufhin.

Augsburgs OB Eva Weber: "Akt der Missachtung und des Vandalismus"

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Alexander Mazo, verurteilten die Tat am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung als "Akt der Missachtung und des Vandalismus". Und: "Es ist unerträglich und empörend, wie sich hier vor Ort ein solches Maß an Intoleranz und Feindseligkeit durch das erneute Herunterreißen der Fahne Bahn bricht“, so Weber und Mazo. Man stehe in diesen bedrückenden Tagen als Gesellschaft zusammen und verurteile jede Art von Hasskriminalität. Die Flagge Israels sei ein Symbol für Freiheit und Demokratie. Weber und Mazo erklärten, sie dankten der Polizei dafür, dass diese alles in ihrer Macht Stehende unternehme. Die Stadt kündigte an, zügig eine neue israelische Fahne am Mast anzubringen. Seitens der Kultusgemeinde kam im Nachgang zum Vorfall am Freitag harsche Kritik an der Stadt, dass die Flagge nicht angemessen bewacht worden sei. Dieser Vorwurf wurde jetzt nicht mehr wiederholt. Zuletzt hieß es, dass mehr Streifen in dem Bereich unterwegs sein sollen.

CSU-Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich wertete das Abreißen der Fahne in einer Pressemitteilung als "offenen Judenhass". Es werde deutlich, dass der Kampf gegen den Antisemitismus entschlossener geführt werden müsse. Der Rechtsstaat zeige bei dem Thema keine Toleranz. "Der Schutz jüdischen Lebens vor Bedrohung ist wichtiger denn je geworden. ,Nie wieder' ist jetzt", so Ullrich.

Die Polizei ermittelt in beiden Vorfällen unter anderem wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten sowie Sachbeschädigung. Die Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810.