Unbekannte stehlen Schlüsselbund für Kino – und scheitern am Schloss

Bislang Unbekannte sind beim Versuch gescheitert, sich Zutritt zu einem Kino in der Augsburger Innenstadt zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie am vergangenen Samstag zwischen 0 und 9.30 Uhr zunächst einen Schlüsselbund, der im Anbau des Kinos im Unteren Graben lagerte. In der darauffolgenden Nacht kehrten sie zurück – und versuchten nun offenbar, das Kino zu betreten.

Polizei meldet Einbruchsversuch in Kino in der Augsburger Innenstadt

Nach Polizeiangaben waren die Kino-Betreiber aber schneller. Sie hatten bereits neue Türschlösser verbaut, sodass der Versuch der Unbekannten scheiterte. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro, hinzu kam ein niedriger Beuteschaden durch den entwendeten Schlüssel. Gegen die Unbekannten laufen nun Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 melden. (kmax)