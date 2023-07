Unbekannte zünden einen Fahrrad-Abstellplatz in Lechhausen an

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen zünden Unbekannte in der Friedl-Urban-Straße einen Abstellplatz für Fahrräder an. Der Schaden ist hoch, die Polizei ermittelt.

Bislang Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen Fahrrad-Abstellplatz in der Friedl-Urban-Straße im Stadtteil Lechhausen angezündet. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Anwohner gegen 2 Uhr das Feuer und löschten es selbstständig. Durch den Brand wurden zwei Räder und naheliegende Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden liegt ersten Erkenntnissten zufolge bei rund 600 Euro.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (kmax)