Unbekannter entwendet Heckenschere und Leitern aus Gartenanlage

Ein Unbekannter bricht in eine Gartenanlage in der Augsburger Albrecht-Dürer-Straße ein. Die "Beute" ist überschaubar, der Schaden hoch. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang Unbekannter ist zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, in eine Gartenanlage in der Albrecht-Dürer-Straße eingebrochen. Nach Polizeiangaben versuchte er zunächst, das Holztor zum Garten aufzuhebeln. Dies misslang, allein dadurch entstand jedoch bereits ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Einbruch in Gartenanlage in Albrecht-Dürer-Straße: Polizei Augsburg sucht Zeugen

Anschließend stieg der Täter mutmaßlich über das Tor und gelangte so in den Garten. Von dort entwendete er eine Heckenschere und zwei Leitern. Nach Polizeiangaben liegt der Beuteschaden bei rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet nun um Mithilfe. Hinweise nimmt sie unter 0821/323-2310 entgegen. (kmax)