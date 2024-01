Unbekannter Täter beschädigt mehrere Autoscheiben

Eine Polizeistreife bemerkt in Pfersee zwei Autos mit beschädigten Scheiben und bittet nun um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Freitag, 5. Januar, 20 Uhr bis Samstag, 6. Januar, 9 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos in Pfersee. Eine Polizeistreife bemerkte während der Streifenfahrt die beschädigte Seitenscheibe eines geparkten Autos Am Webereck. Wenig später stellten sie laut Polizeibericht eine weitere beschädigte Autoscheibe in der Lutzstraße fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden aus den Autos nichts entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (ziss)