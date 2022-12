Augsburg

vor 16 Min.

Unbekannter zapft 500 Liter Diesel an Baustellen-Fahrzeugen ab

Eine bislang unbekannte Person hat an einer Baustelle in der Augsburger Wernhüterstraße rund 500 Liter Diesel abgezapft.

Artikel anhören Shape

An einer Baustelle in der Wernhüterstraße in Augsburg entwendet eine bislang unbekannte Person viel Kraftstoff. Der Schaden ist hoch, die Polizei ermittelt.

Eine bislang unbekannte Person hat an einer Baustelle in der Wernhüterstraße in Augsburg rund 500 Liter Diesel von Fahrzeugen abgezapft. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen vergangenem Freitag, 2. Dezember, 12 Uhr, und Montag, 5. Dezember, 7.30 Uhr. Demnach öffnete die Person die Tankverschlüsse von mehreren Baustellenfahrzeugen und entwendete den Kraftstoff. Polizei Augsburg meldet Diesel-Diebstahl an Baustelle in Wernhüterstraße Nach Polizeiangaben liegt der Schaden bei rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Inspektion Ost entgegen, Zeuginnen und Zeugen können sich unter 0821/323-2310 melden (kmax)

Themen folgen