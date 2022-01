Augsburg

vor 18 Min.

Unbewohnt und marode: Warum Bauruinen in Augsburg vor sich hindümpeln

Schon lange wird dieses Gebäude in der Ulmer Straße in Kriegshaber nicht mehr als Gaststätte genutzt. Laut Stadt steht das Gebäude unter Denkmalschutz und muss erhalten bleiben.

Plus In Augsburgs Stadtteilen gibt es einige Immobilien, die seit vielen Jahren leer stehen und marode sind. Die Gründe, warum mit den Bauruinen nichts passiert, sind vielfältig.

Von Andrea Baumann

Wer in den Augsburger Stadtteilen unterwegs ist, bemerkt jede Menge Baustellen: Häuser werden saniert oder neu errichtet, jüngst abgerissene werden ersetzt - oft durch größere Gebäude. Auf anderen Grundstücken wird nachverdichtet. Es gibt aber auch die andere Seite: leer stehende Bauruinen, die immer stärker dem Verfall preisgegeben werden, weil niemand an ihnen Hand anlegt. Beispielsweise in Kriegshaber.

