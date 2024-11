Unfälle auf der B17 sorgen für Staus am Morgen

Auf der B17 in Augsburg ist es am Dienstagmorgen zu gleich drei Unfällen gekommen. Es folgten Staus und Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, kollidierten gegen 7.10 Uhr auf der B17 Richtung Stadtmitte zunächst ein Lastwagen und ein Auto auf Höhe Kriegshaber. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Beteiligter dabei leicht verletzt.

Unfälle auf der B17 in Augsburg sorgen für Staus

Nur wenig später, gegen 7.20 Uhr, kam es auf der B17 zu zwei weiteren Unfällen, beide vor der Anschlussstelle Königsbrunn-Nord, ebenfalls stadteinwärts. Verletzt wurde dabei nach ersten Informationen der Polizei niemand. An den Unfällen waren mindestens vier Fahrzeuge beteiligt.

In Folge der Unfälle kam es auf der B17 in Augsburg am Morgen zu Staus und Behinderungen. (AZ)