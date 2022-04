Unfall auf B17: Sportwagenfahrer geht während der Flucht der Sprit aus

Nach einem Unfall in Augsburg-Göggingen flüchtet ein Mann mit seinem Sportwagen. Weit kommt er allerdings nicht – sein Auto bleibt nach einigen Kilometern liegen.

Es geschah am Montag gegen 15.45 in der Butzstraße im Augsburger Stadtteil Göggingen. Wie die Polizei berichtet, touchierte ein 51 Jahre alter Fahrer eines blauen Sportwagens einen geparkten Peugeot. Er fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, meldeten den Vorfall der Polizei, die sofort nach dem Sportwagenfahrer fahndete. Sie musste nicht lange suchen.

Fahrerflucht nach Unfall: Sportwagenfahrer geht auf B17 der Sprit aus

Eine Polizeistreife entdeckte den Sportwagen auf der B17 in Fahrtrichtung Süden kurz nach der Anschlussstelle Leitershofen. Dem Fahrer war auf der Flucht der Sprit ausgegangen, er war mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben.

Bei der Kontrolle des 51-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und das Fahrzeug des Mannes und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. (ina)