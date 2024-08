Unfall mit Todesfolge: Ermittler warten auf die heiße Spur

Dieser Fall stellt die Augsburger Polizei vor eine große Herausforderung. Vor fünf Monaten gab es einen Verkehrsunfall in Augsburg-Pfersee, an dessen Folgen ein 34-jähriger Autofahrer später starb. Der zweite Unfallbeteiligte flüchtete. Noch immer fehlt die heiße Spur. Dabei sind zumindest Zeugenhinweise zielführend. Es handelt sich um einen dunklen Audi mit Augsburger Kennzeichen, vom Fahrer gibt es darüber hinaus ein Phantombild. In der Vorwoche schaltete die Polizei ein vertrauliches Hinweistelefon. Es gebe seitdem weitere Hinweise, heißt es auf Anfrage bei der Polizei. Die Ermittler räumen andererseits ein, dass bei diesem Fall vieles rätselhaft bleibt. Unter anderem geht es um die mögliche Beschädigung des Audis.

Vertrauliches Hinweistelefon ist eher ungewöhnlich

Für Insider ist der Einsatz eines vertraulichen Hinweistelefons ungewöhnlich. Die Polizei hatte in den zurückliegenden Monaten wiederholt Fahndungsaufrufe getätigt. Im Umfeld der Unfallstelle hingen Fahndungsplakate aus. Ein Durchbruch in den Ermittlungen wurde nicht erzielt. Auch deshalb nutze man jetzt das vertrauliche Hinweistelefon, sagt eine Sprecherin der Polizei: „Über das Hinweistelefon können Personen, die vertraulich sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben möchten, nun direkt eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen.“

Die Telefonnummer lautet 0172/5109 198. Nach Auskunft der Polizei gingen bislang zehn Anrufe ein, allen davon werde nun nachgegangen. Zuvor gab es rund 100 Zeugenhinweise. Der Unfall selbst spielte sich offenbar so ab: Zwei Autofahrer waren am Montag, 25. März, auf der Leitershofer Straße unterwegs gewesen. Gegen 17.20 Uhr gerieten die beiden Männer offenbar in Streit. An der Kreuzung Färberstraße öffnete der 34-Jährige seine Fahrertür und stieg aus. Er soll auf die Motorhaube des Tatfahrzeuges gesprungen sein und sich dort hingesetzt haben. „Der unbekannte Tatverdächtige fuhr trotzdem an“, so schreibt es die Polizei auf Fahndungsplakaten, die sie im Umfeld unter anderem an Laternenmasten aufgehängt hat. Der 34-Jährige wurde vom Auto geschleudert und schwer verletzt. Wochenlang lag er im künstlichen Koma, am 21. Juni starb er.

War der Fahrer des Audi auch der Halter des Fahrzeugs?

In den laufenden Ermittlungen spielt der dunkle Audi der Typreihe A4 oder A6 eine zentrale Rolle. Ob das gesuchte Fahrzeug Beschädigungen aufweist, ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. Auch ein anderer Aspekt könnte eine Rolle spielen, warum sich die Aufklärung des Falls zeitlich hinzieht. Saß der Halter des Fahrzeugs am Steuer oder war es eine andere Person? Dazu sagt die Polizei: „Derzeit ist nicht bekannt, ob der Fahrer auch der Halter des Fahrzeuges ist.“ Unabhängig davon liefen die Ermittlungen weiter. Für Hinweise, die zu einer Festnahme des Täters führen, ist eine Belohnung von 5000 Euro. Ermittelt werde weiterhin wegen Totschlags, heißt es.