Uniklinik Augsburg erneuert die Patientenbücherei

Die Einrichtung mit knapp 6000 Besuchern pro Jahr war seit 2021 geschlossen. Nun kommt ein erweitertes Angebot an anderer Stelle.

Die Uniklinik will die Patientenbücherei nach mehrjähriger Schließzeit erneuern und voraussichtlich Ende des Jahres wieder eröffnen. Die Einrichtung, mit 5700 Nutzern im Vor-Corona-Jahr 2019 auf dem dritten Platz deutschlandweit, war 2021 geschlossen worden, um Platz für die Corona-Teststation im Eingangsbereich zu schaffen. Weil die alte Bücherei in die Jahre gekommen war, beschloss die Uniklinik-Leitung eine Neugestaltung mit einer Erweiterung um digitale Angebote. Von Patienten wurde das Angebot vermisst (wir berichteten). Inzwischen steht das neue Konzept.

Demnach soll die Bücherei in den ersten Stock der Eingangshalle in die früheren Räume der Stadtsparkasse ziehen. Der Geldautomat wird in Richtung des Cafés verlagert. In die früheren Bankräume soll dann die Bücherei samt einer Leselounge mit Gratis-WLAN und Internet-PC einziehen. Vorgesehen ist eine einladende Glasfront hin zum Foyer, um Offenheit zu signalisieren. Auch Veranstaltungen sind in den neuen Räumlichkeiten denkbar.

Eine der größten Krankenhausbüchereien in Deutschland

Erweitert wird das bisherige analoge Angebot um eine Digitalsparte mit E-Büchern und -Zeitschriften, die eine Rund-um-die-Uhr-Ausleihe ermöglicht. Zugang sollen nicht nur Patienten, sondern auch wartende Besucher oder Studenten haben. Vorgesehen ist eine mobile Bibliothek/digitale Ausleihe vom Patientenzimmer aus, um bettlägrigen Patienten den Zugang zu Medien zu ermöglichen bzw. mehr Komfort zu bieten. "Die Wiedereröffnung der Patientenbücherei markiert einen wichtigen Meilenstein in unserem Bestreben, exzellente Pflege und Service zu bieten", so Uniklinik-Sprecher Richard Goerlich. Man werde künftig eine der modernsten und größten Krankenhausbüchereien in Deutschland unterhalten, so die Uniklinik. Die Neugestaltung der Bücherei wird etwa eine halbe Million Euro kosten. (skro)