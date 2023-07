Uniklinik Augsburg zählt laut Rangliste zu Top-40-Kliniken in Deutschland

In einer Krankenhaus-Rangliste des Magazins Stern landet das Uniklinikum (UKA) auf Platz 34. Auch andere Augsburger Kliniken schneiden überdurchschnittlich ab.

Das Uniklinikum Augsburg (UKA) zählt zu den Top-40-Kliniken in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des unabhängigen Recherche-Unternehmens Munich Inquire Media (MINQ), die das Magazin Stern in einer Rangliste veröffentlicht hat. Demnach belegt die Uniklinik Platz 34 von insgesamt rund 2400 Krankenhäusern in Deutschland.

Grundlage der Bewertung ist laut MINQ insbesondere die medizinische Qualität – unter anderem gemessen an der Zahl der Auszeichnungen in Fachgebieten sowie anonymisierten Empfehlungen von medizinischen Expertinnen und Experten –, berücksichtigt würden aber auch Faktoren wie die Patientenzufriedenheit oder Qualitätsberichte der Krankenhäuser. Auf Platz eins landet demnach die Charité in Berlin, bestes bayerisches Krankenhaus ist das Klinikum der LMU München auf Platz drei. Der Untersuchung zufolge kann die Augsburg Uniklinik in 20 Fachbereichen Auszeichnungen vorweisen, ein überdurchschnittlich hohe Patientenzufriedenheit liegt demnach aber nicht vor. Zuletzt war etwa Kritik am Umgang mit Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme laut geworden.

Uniklinik und Co.: Augsburger Krankenhäuser schneiden bei Rangliste gut ab

Auch einzelne Fachbereiche nimmt die Untersuchung in den Blick, in 42 Kategorien gibt sie knapp 2500 Empfehlungen. Dabei wurden unter anderem Kriterien wie spezielle Ambulanzen oder besonderes Pflegepersonal berücksichtigt. Als "empfehlenswert" an der Uniklinik werden demnach die Bereiche Augenheilkunde, interventionelle Kardiologie, Multiple Sklerose, Risikogeburten, Schlaganfall und Urologie beurteilt. In einer anderen, international renommierten Rangliste des Magazins Newsweek hatte zuletzt die Gastroenterologie am UKA weltweit Platz 37 belegt.

Auch andere Augsburger Kliniken schneiden in der MINQ-Untersuchung positiv ab. Im Bereich der Privatkliniken werden demnach die auf Orthopädie und Reha spezialisierten Hessing-Kliniken, die ihre Kapazitäten derzeit mit verschiedenen Millionenprojekten ausbauen, als "empfehlenswert" eingeschätzt. Gleiches gilt für die Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg im Bereich Depression. Die Autorinnen und Autoren der Studie betonen, die Empfehlungen würden auf Grundlage sorgfältiger Recherche ausgesprochen. Dies bedeute aber nicht, dass die Qualifikation anderer, ungenannter Kliniken angezweifelt werde.

