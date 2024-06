88-Jähriger rammt geparkte Fahrzeuge: Motorradfahrer stoppt Senior

Die Fahrt eines Seniors im Universitätsviertel beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Ein 88 Jahre alter Mann hat am Dienstag mit seinem Auto zwei geparkte Fahrzeuge in der Bleriotstraße beschädigt. Der Polizei zufolge war der Senior gegen 15 Uhr in der Straße unterwegs gewesen und war im Verlauf der Fahrt gegen ein Auto und ein Leichtkraftrad gestoßen. „Aufgrund der Fahrweise hielt ein bislang unbekannter Motorradfahrer den Mann an“, teilt die Polizei mit. Die Polizei wurde hinzugerufen und unterband die Weiterfahrt des 88-Jährigen aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Verkehrsunfälle aufgenommen und bittet weitere Zeugen, insbesondere den bislang unbekannten Motorradfahrer, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)