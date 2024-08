Unter Drogeneinfluss auf dem Roller vor der Polizei geflüchtet

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag gegen 15 Uhr zunächst einen 23-Jährigen und seinen 17-jährigen Mitfahrer an der Kreuzung Rote-Torwall Straße. Nachdem er von den Beamten aufgefordert wurde, seinen Roller abzustellen, flüchteten sie. Die Beamten konnten die beiden nach kurzer Flucht in der Haunstetter Straße stellen.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief laut Polizei positiv. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (ziss)