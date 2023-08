Augsburg

vor 51 Min.

Unwetter über Augsburg: Bäume fallen auf Spielplätze

Plus Bei dem Unwetter über Augsburg rückten die Feuerwehren zu rund 80 Einsätzen aus. Der Sturm ließ etliche Bäume umstürzen. Zwei Vorfälle wecken schlimme Erinnerungen.

Von Ina Marks

Am rot-weißen Absperrband ist Schluss. Anwohnerinnen und Anwohner stehen davor, manche schauen ungläubig, machen mit ihren Handys Fotos. Sie rätseln, wie das nur passieren konnte. Wie ein gefällter Riese liegt der rund 20 Meter lange Baum mitten auf dem Spielplatz, der jetzt gesperrt ist. Das breite Wurzelwerk ist komplett aus dem Boden gerissen, ein paar Pflastersteine hängen noch daran. Bei dem schweren nächtlichen Gewitter mit Sturmböen, das die Feuerwehren in Augsburg für mehrere Stunden auf Trab gehalten hat, wurden mehrere Bäume entwurzelt. Aber dieser Fall in der Wohnanlage an der Josef-Haas-Straße weckt schlimme Erinnerungen, wie auch eine Mutter erzählt. Und: Es ist nicht der einzige betroffene Spielplatz.

"Mama, unser Spielplatz ist weg", hätten ihre beiden älteren Kinder gerufen, als sie am Freitagmorgen aus dem Fenster schauten, erzählt Sibylle Pöhlmann, die mit ihrer Familie gegenüber wohnt. Der Spielplatz liegt inmitten von Mehrfamilienhäusern in der Josef-Haas-Straße im Textilviertel. Die meisten von ihnen gehören zu einer Wohnanlage der Wohnbaugruppe Augsburg, auch der Spielplatz zählt zur WBG. Der Baum, offenbar eine über 20 Jahre alte Ulme, ist mit seinem wuchtigen Stamm in eine Spielhütte aus Holz mit einer Rutsche eingeschlagen. Sie frage sich jetzt im Nachhinein, "inwieweit von dem Baum eine Gefahr ausgegangen war", sagt die 34-jährige Sibylle Pöhlmann, deren Kinder ständig auf diesem Platz spielten. Sie habe sofort an das tragische Unglück auf dem Spielplatz in Oberhausen denken müssen.

