Urteil: Stich mit Pizzamesser war Notwehr

Plus Die 8. Strafkammer beim Landgericht spricht eine 32-jährige Frau überraschend vom Vorwurf des versuchten Totschlags frei. Sie wird nach achtmonatiger Haft entlassen.

Von Klaus Utzni

Lisa Z. (Name geändert) kann es nicht fassen. Sie bringt kein Wort über die Lippen, schlägt die Hände vors Gesicht, dann kommen ihr die Tränen. Für die 32-Jährige, die vor dem Schwurgericht des versuchten Totschlags angeklagt ist und die mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe hatte rechnen müssen, kommt die Wende in diesem Prozess völlig überraschend. Soeben hat der Vorsitzende Richter Roland Christiani das Urteil verkündet: Freispruch auf Kosten der Staatskasse. Damit ist klar: Lisa Z. (Verteidiger: Walter Rubach) hat sich in einer Notwehrsituation befunden, als sie ihrem Freund an Ostern ein Pizzamesser in die Brust stieß. Der Stich drang in die Lunge. Für das Opfer, 27, bestand akute Lebensgefahr. Überglücklich wird Lisa Z. nach achtmonatiger Haft im Aichacher Frauengefängnis in Freiheit entlassen und von ihren Bekannten und Freundinnen auf dem Gerichtsflur umarmt.

