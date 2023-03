Verdi macht Druck: Großkundgebung in Augsburg mit 2000 Teilnehmern

Attraktivität ist vielleicht wenn auf einer Station genügend Pflegekräfte in der Schicht anwesend sind damit Menschen nicht lange warten müssen damit sie ihr Schmerzmittel bekommen oder damit man jemanden zur Toilette helfen kann, so wie es sein sollte. Attraktivität ist wenn man als Pflegekraft bei einem sterbenden Menschen auch mal am Bett stehen bleiben kann und die Hand halten. Attraktivität ist wenn Erzieher:innen und Kinderpfleger:innen kleiner Gruppen haben, damit sie wieder wie in der Ausbildung gelernt auf die Kinder individuell eingehen können. Attraktivität ist das man in der Arbeit nicht das Gefühl hat das 100 Dinge gleichzeitig zu erledigen sind und man in einem normalem Tempo die zu erledigenden Dinge ausführen kann. Attraktivität ist wenn Menschen gerne in die Arbeit kommen und nicht nach einem Dienst weinen weil es zu viel ist.

