Verein Osteo4kids will Kindern mit Handicap Angebot ermöglichen

Osteopathen ertasten, wo es im Körper klemmt und hakt. Ein Arzt geht nun auf Kinder mit Beeinträchtigungen aus Familien zu, die sich eine Behandlung nicht leisten können.

Herr Mayer hat eine Mission. Am liebsten würde der Arzt und Osteopath sofort die Finanzierung einer delfingestützten Therapie für Kinder mit Handicap angehen. Doch das ist noch Vision. Dem Verein aber, den er jetzt gegründet hat, hat er ebendieses Ziel gesteckt. Ab sofort bietet Osteo4kids in enger Kooperation mit dem Hessing Förderzentrum für Kinder und Jugendliche in den Räumen des Förderzentrums in Göggingen eine Sprechstunde für behinderte Kinder aus sozial schwachen Familien. Das Angebot ist kostenlos. Wie Mayer erklärt, sei der Verein schon jetzt lokal und überregional gut vernetzt mit unterschiedlichen Disziplinen, die die Förderung und medizinische Betreuung von behinderten Kindern leisten. „Wir sind ein Team aus osteopathischen Ärzten, Krankengymnasten, Sozialarbeitern und Sozialpädagogen und tragen dieses lokale Projekt ehrenamtlich“, erklärt der 67-Jährige.

Gudrun Keller-Buchheit, Leiterin des Hessing Förderzentrums und zweite Vorsitzende von Osteo4kids, bestätigt Erfolge der Osteopathie. Im Förderzentrum lernten Kinder das altersgerechte Krabbeln und Sitzen, der Atemrhythmus von schwer an Epilepsie erkrankten Kindern konnte stabilisiert werden. „Der Mehrwert ist eindeutig. Linderung von Beeinträchtigungen sollte allen Kindern zuteilwerden können, unabhängig vom finanziellen Hintergrund der Eltern“, erklärt die Diplom-Pädagogin.

Osteopath Johannes Mayer führte 30.000 Sitzungen mit Kindern durch

Johannes Mayer praktizierte 30 Jahre in Friedberg, bevor er vor fünf Jahren die Gemeinschaftspraxis „Zentrum für Gesundheitsmedizin“ im Textilviertel mitgründete. Schon da galt er als Koryphäe auf seinem Gebiet. Er schrieb ein medizinisches Lehrbuch zur Osteopathie, ist langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Osteopathische Medizin (DGOM), die auch das Diplom für die Kinder-Osteopathie abnimmt. Er lehrt in ganz Europa, Russland, Australien und in den USA. 2020 erhielt er als erster Europäer für sein Lebenswerk die höchste Auszeichnung der American Academy of Osteopathy. Bis heute habe er 30.000 Sitzungen mit Kindern durchgeführt, erklärt er, davon etwa 10.000 mit körperlich oder geistig beeinträchtigten Kinder.

Jetzt hat er sich im Textilviertel auf eine Zwei-Tage-Woche als „Freelancer“, wie er das nennt, zurückgezogen. 70 junge Patientinnen und Patienten kommen zu ihm in die Praxis. Eher Kinder aus wohlhabenden Familien, die sich diese privaten Kosten leisten können und auch wollten, erklärt er. Er berichtet von einem stark autistischen Jugendlichen, der sich nicht ansprechen ließ, aber auf Berührung reagierte und von einem Kind mit Down-Syndrom, das auch mithilfe der osteopathischen Sitzungen eine Schullaufbahn bis zum Realschulabschluss hinlegte. Die kleinsten Erfolge zählen. „Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben, sodass auch ärmere behinderte Kinder eine qualitativ hochwertige osteopathische Behandlung bekommen“, sagt er.

Erfahrungen in einem Delfin-Therapiezentrum in Curacao gesammelt

Der Verein soll, wenn er erfolgreich ist, als Charity-Modellprojekt für ein bundesweites Osteopathen-Netzwerk dienen. Auch Kontakte zu einem Zucht- und Ausbildungszentrum von Assistenzhunden gebe es bereits. Vorausgesetzt, der Verein könne die Ausbildungskosten von etwa 4000 Euro durch Förderanträge, Sponsoren und andere Finanzmittel akquirieren, werde der Verein bei der Beschaffung und Betreuung behilflich sein.

2020 schaute er sich ein Delfin-Therapiezentrum in Curacao an, ging auch selbst mit den Tieren auf Tuchfühlung. „Das ist faszinierend, wenn der Delfin einen plötzlich von unten huckepack nimmt und abzischt. Studien zeigen, dass Kinder mit Handicap über eine gewisse Zeit enorm von solch einer Therapie profitieren können“, so der Arzt. Die Behandlung in Curacao koste 10.000 Euro. Manche Familien sparten sich das zusammen. Denen, die davon nur träumen können, will Mayer mit seinem neuen Verein zur Seite stehen.

Johannes Mayer hat ein Delfin-Therapiezentrum in Curacao besucht. Dort ging er mit den Tieren auch auf Tuchfühlung. Foto: Daniel Karmann, dpa

Voraussetzung für die kostenlose Behandlung sind Diagnosen, Arztbriefe und ein einseitiger Fragebogen zu Einkommen, Grad der Behinderung und weiterer Erschwernisse innerhalb der Familie wie die Erkrankung eines Elternteils. Der Bogen kann von der Webseite des Vereins (www.osteo4kids.de) heruntergeladen werden.