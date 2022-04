Vermummte Jugendliche entzünden bengalische Feuer in Augsburg

Zuvor hatten sie auf dem Balkon eines Cafés in der Augsburger Innenstadt Banner entrollt.

Es sollte offenbar ein Spaß sein, die Polizei allerdings fand ihn nicht zum Lachen. Mehrere Jugendliche sollen am Freitag gegen 14.30 Uhr vermummt auf den Balkon im ersten Stock eines Cafés in der Bürgermeister-Fischer-Straße getreten sein, um dort ein Banner mit Verweis auf die Kundgebungen am 1. Mai zu entrollen. Die Polizei geht derzeit von sechs bis sieben jungen Erwachsenen aus, allesamt waren vermummt. Die Jugendlichen entzündeten auf dem Balkon dann sogenannte bengalische Feuer, doch noch bevor die alarmierte Polizei ankam, flüchteten sie. Verletzt wurde durch den Vorfall laut Polizei niemand. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um die beteiligten Jugendlichen zu identifizieren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (nip)