Verrauchtes Treppenhaus in Lechhausen lässt die Feuerwehr anrücken

Ein Kellerbrand in der Dr.-Otto-Meyer-Straße war der Auslöser. Feuerwehr wundert sich über Zustand der Brandschutztüren.

Kellerbrand im Augsburger Stadtteil Lechhausen: Die Feuerwehr rückte am Montagmittag an. Der Brand war schnell gelöscht. Die Feuerwehr kritisiert in diesem Zusammenhang den Zustand der Brandschutztüren im Gebäude.

Gegen 12.55 Uhr rückte der Löschzug der Hauptfeuerwache in die Dr.-Otto-Meyer-Straße aus. Mehrere Anwohner meldeten ein verrauchtes Treppenhaus in einem Wohnblock. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass aus zwei Treppenhäusern Rauch drang. Die Freiwillige Feuerwehr Göggingen kam zur Unterstützung.

Der Brandherd wurde nach Auskunft eines Sprechers der Feuerwehr vor einem Kellerabteil lokalisiert. Parallel begannen Trupps unter Atemschutz, die Bewohner des Hauses in Sicherheit zu bringen. Wo es gefahrlos möglich war, durften Bewohner in ihren Wohnungen bleiben.

Der Brand in Lechhausen selbst war schnell gelöscht

Fünf Personen mussten nach draußen gebracht werden. Eine Person, die Löschversuche unternommen hatte, musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen wurden im Nachgang ebenfalls zum Ausschluss einer Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben.

Der Brand selbst wurde schnell gelöscht. Das Treppenhaus wurde mithilfe von Hochleistungslüftern entraucht. Auch die in den Wohnungen gebliebenen Personen verließen das Haus. 27 Wohnungen wurden überprüft. Ursache für die Verrauchung in gleich zwei Treppenhäusern waren Brandschutztüren. Wären diese vorschriftsgemäß geschlossen gewesen, so die Feuerwehr, wäre der Fluchtweg über das Treppenhaus mit großer Wahrscheinlichkeit für alle Bewohner problemlos möglich gewesen.