Videoaufzeichnung führt auf die Spur eines Fahrraddiebs

Der Königsplatz in Augsburg wird seit einiger Zeit per Video überwacht. Die Überwachung hat bei der Aufklärung eines Fahrraddiebstahls geholfen.

Wie die Polizei informiert, meldete ein 56-jähriger Mann am Samstag bei der zuständigen Polizeidienststelle sein Mountainbike als gestohlen. Der 56-Jährige hatte das Rad am Vormittag am Königsplatz abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Rad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl.

Die Tat wurde von der Videoüberwachung am Königsplatz aufgezeichnet. Die Polizei ermittelte mithilfe der Aufzeichnung den 57-jährigen Tatverdächtigen und traf diesen am Königsplatz an. Polizeibeamte stellten das Fahrrad sicher und übergaben es an den Eigentümer. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Fahrrades gegen den 57-jährigen Mann. (möh)