Wärmestube stiftet Kindern Set zum Schulanfang

Die Preissteigerungen wirken sich auf Schulranzen, Hefte und Stifte aus. 26 Jungen und Mädchen durften sich nun kostenlos ihr Material aussuchen.

In Zeiten steigender Rohstoff- und Energiepreise bleiben auch Waren wie Schulmaterialien und Schreibwaren nicht vom Preisanstieg verschont. Branchen-Insidern zufolge seien die Preise in den vergangen Monaten um etwa 20 Prozentpunkte gestiegen. Ein Heft mit Grundschullineatur könne aktuell bis zu 2,50 Euro kosten. Noch vor weniger als einem Jahr lagen die Preise dafür deutlich unterhalb der Zwei-Euro-Marke. Die Augsburger Wärmestube hat nun dafür gesorgt, dass einige bedürftige Kinder dennoch mit dem notwendigen Material für den ersten Schultag ausgerüstet sind.

Viele Eltern greifen auf Schulranzen und Kleidung aus zweiter Hand zurück, weil sie sich neue Ware nicht leisten können. Um möglichst vielen Schülerinnen und Schülern Chancengleichheit zu ermöglichen, hat der Förderverein der Wärmestube Augsburg nun in Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen, Unternehmern und Vereinen 26 bedürftigen Kindern eine Überraschung ermöglicht: Sie durften sich eine komplette Schulausrüstung inklusive Schultüte aussuchen. Unter den Kindern befanden sich auch etliche Jungen und Mädchen aus der Ukraine.

Für Johann Stecker, den Vorsitzenden des Fördervereins Wärmestube SKM-Augsburg e.V., war es ein Bedürfnis, den Kindern der Eltern, die regelmäßig die Wärmestube in der Klinkertorstraße aufsuchen, einen möglichst unbeschwerten Start in das Schulleben zu ermöglichen. Dass diese Aktion möglich gewesen sei, verdanke man den zahlreichen Sponsoren. So habe beispielsweise die Firma Fey die Schultüten, die Augsburger Panther die Federmäppchen, die Lechwerke die Schulranzen und die Stadtsparkasse die Trinkflaschen gestiftet. Zusätzlich erhielt jedes Kind einen Verzehrgutschein für McDonald's.

Was ABC-Schützen für den Schulstart benötigen

Neben einem Schulranzen, einem Federmäppchen mit Bunt- und Bleistiften, einer Trinkflasche und einem Satz Schulheften gehört zu einer Grundausstattung für die Grundschule auch ein Turnbeutel inklusive Hallensportschuhen mit heller Sohle, sagt die Augsburger Grundschullehrerin Natalie Finkl, die im kommenden Schuljahr eine erste Klasse unterrichtet. Eine Schultüte, die mit nützlichen Dingen für den Schulalltag gefüllt ist, dürfe auch nicht vergessen werden. In den vergangenen Jahren seien besonders Figuren aus den Welten von "Paw Patrol" sowie der "Schule der magischen Tiere" beliebte Motive auf Schulranzen und Schultüten gewesen.

Der Schulranzen wurde bereits im Februar gekauft

Dass eine solche Grundausstattung für Schulanfängerinnen und -anfänger sehr schnell sehr teuer werden kann, können auch Stefanie und Christian Klob bestätigen, deren Zwillingsmädchen in diesem Jahr in die erste Klasse kommen. Schon zu Beginn des Jahres wurden an den Kindergärten Verkaufsveranstaltungen für Schulranzen durchgeführt. Klobs hatten bereits im Februar für beide Mädchen den Wunschschulranzen inklusive passender Mäppchen und Turnbeutel erstanden. Preise von bis zu 300 Euro pro Set sind keine Seltenheit. Dann herrscht in den Mäppchen jedoch noch Leere und auch die Schultüte bleibt in dieser Kalkulation außen vor.