Walter AG investiert 50 Millionen Euro in Bürokomplex mit besonderer Note

Plus Die Firma Walter AG errichtet im Innovationspark Augsburg ein besonderes Gebäude. Der Innovationsbogen bietet Platz für Hunderte Arbeitsplätze und eine Weltneuheit.

Für einen Bauexperten sind es beeindruckende Zahlen: 10.500 Kubikmeter Beton stecken im Gebäude, hinzu kommen 1800 Tonnen Stahl. Das Bauwerk ist 147 Meter lang, 34,5 Meter breit und 23,5 Meter hoch und nennt sich Innovationsbogen. Ende 2023 soll er fertiggestellt sein. Der Neubau nahe der B17 und des Augsburger Fußballstadions ist architektonisch ein Hingucker. Das weithin erkennbare Markenzeichen des Innovationsbogens ist die geschwungene Form eines Kreissegments. Der Entwurf stammt vom internationalen Stararchitekten Hadi Teherani aus Hamburg. Die Augsburger Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG hat ihn beauftragt, um im Innovationspark auch städtebaulich einen Akzent zu setzen. 50 Millionen Euro werden in das sechsstöckige Bürogebäude investiert. Weitere Millionenprojekte des Augsburger Unternehmens sind in der Planung.

So soll der Innovationsbogen künftig einmal aussehen.

Am Donnerstag fand das Richtfest für den Innovationsbogen statt. Die Bauherren betonen, dass sie Wert auf "modernste Standards bei Nachhaltigkeit und Energieeffizienz" legen würden. Als Beispiel dient die Fassade aus 100 Prozent recyceltem Aluminium. Die Montage der vorgefertigten Elemente werde im Sommer abgeschlossen sein. Es handle sich um eine Weltpremiere. Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Innovationsbogens leisten ebenfalls einen Beitrag zur Energieversorgung. Des Weiteren sei ein spezielles Mobilitätskonzept entwickelt worden: Fahrrad-Parkplätze sind durch eine eigene Rampe in der Tiefgarage erreichbar, für E-Bikes gibt es Ladestationen. Für Radfahrer sind Duschen und Umkleiden vorgesehen.