Augsburg

12:10 Uhr

Der neue Caritas-Chef will trotz Krise Zuversicht verbreiten

Plus Otto Bachmeier hat bei der Caritas die Nachfolge von Walter Semsch angetreten. Der 53-Jährige ist mit der sozialen Szene in Augsburg vertraut und will neue Angebote entwickeln.

Von Andrea Baumann

"Grüß Gott" steht über dem Eingang des Caritas-Hauses in der Depotstraße. Dass die bayerische Grußformel hier mehr ist als eine Floskel, spüren die Gäste bereits beim Betreten des Foyers. Kaffeeduft liegt in der Luft. Das Bio-Café Werthmanns bietet den passenden Rahmen für eine Pause bei einem Getränk, einem Snack oder einem warmen Mittagessen. Direkt dahinter schließt der Sozialmarkt an, in dem es unter anderem Second-Hand-Kleidung, Spielzeug und Bücher gegen eine Spende gibt. Wohl und willkommen inmitten des gemütlich-lebendigen Ambientes fühlt sich auch Otto Bachmeier, der neue Mann an der Spitze des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen