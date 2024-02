Augsburg

Warum in den Augsburger Bürgerbüros ohne Termin fast nichts mehr geht

Das Bürgerbüro der Stadt in Lechhausen sitzt in der belebten Neuburger Straße.

Plus Die Stadt Augsburg steuert den Besucherstrom in den Bürgerbüros. Einzelne Bürger stören sich an den Regeln zur telefonischen Reservierung. In Göggingen läuft ein Neubau.

Es ist ein kühler Morgen in der Neuburger Straße in Lechhausen. Drei Personen stehen vor dem städtischen Bürgerbüro, das pünktlich um 8 Uhr öffnet. Es geht rein in die warmen Räume. Wer sich nicht angemeldet hat, muss sich gedulden. Bevorzugt werden Menschen, die aufgrund einer Online-Reservierung ihren Termin aktiv organisierten. Wenn dann ihre fünfstellige Nummer aufgerufen wird, geht's zum freien Platz eines städtischen Beschäftigten. Es ist ein Vorgang, wie er täglich Hunderte Male in Augsburg abläuft. Die Bürgerbüros, die in der Vergangenheit öfter in der Kritik standen, agierten eingespielter und seien folglich mit weniger Problemen behaftet, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU). Ein Überblick.

Behördengänge leicht gemacht - so versteht die Stadt Augsburg das Konzept ihrer Bürgerbüros. Fünf Bürgerbüros stehen in Augsburg zur Verfügung: Hochzoll, Haunstetten, Kriegshaber, Lechhausen und Stadtmitte. Bürgerinnen und Bürger beantragen einen neuen Personalausweis, lassen ihr Auto zu oder kümmern sich darum, ihren Wohnsitz an-, um- oder abzumelden. Es hat sich eingespielt, dass Termine großteils online vereinbart werden. Aber auch eine telefonische Reservierung ist möglich.

