Augsburg

vor 47 Min.

Was ändert sich im Augsburger Stadtrat nach der Landtagswahl?

Plus AfD-Stadtrat Markus Striedl scheidet nach der Wahl in den Landtag aus dem Stadtrat aus. Wie es andere Augsburger Stadträte halten, die jetzt gewählt wurden.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Nach der Landtagswahl steht im Augsburger Stadtrat möglicherweise ein Stühlerücken an, nachdem mehrere Stadträte ein Landtagsmandat errungen haben. Teils ist noch offen, ob sie parallel zur Tätigkeit im Landtag im Stadtrat bleiben oder das kommunale Mandat aufgeben werden.

Augsburger SPD-Stadträtin Rasehorn: "Mit zwei Mandaten nicht machbar"

SPD-Stadträtin Anna Rasehorn hat bisher nicht entschieden, wie es bei ihr weitergeht. Es werde kommende Woche dazu Gespräche in der Partei geben. Rasehorn hatte im Wahlkampf aber erklärt, dass ein Doppelmandat aus ihrer Sicht nicht die beste Wahl sei. "Wenn man die Dinge wirklich intensiv betreibt und Herzblut hineinsteckt, dann ist das mit zwei Mandaten nicht machbar", so Rasehorn. Sie überlege momentan, ob sie nebenbei noch sehr sporadisch im Pflegeheim arbeiten könne, meint die gelernte Altenpflegehelferin, um den Bezug zur Realität in der Pflege zu behalten. Der Schwerpunkt von Rasehorn im Stadtrat ist Sozialpolitik gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen