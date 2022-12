Augsburg

Was Augsburgs wahrscheinlich dienstältester Nikolaus alles erlebt hat

Plus Josef Schneider besucht seit 50 Jahren Kinder in Augsburg und dem Umland. Manche Eltern haben sich schon über ihn gewundert und ein Malheur kostete ihn viel Geld.

Der echte Nikolaus wohnt in Haunstetten. Zumindest wohl der Nikolaus mit der längsten "Berufserfahrung" in der Stadt, denn Josef Schneider macht den Job seit 50 Jahren. Ohne ein einziges Mal auszufallen, darauf legt der ehemalige Polizeibeamte Wert. In dem halben Jahrhundert hat er viel Schönes erlebt - und einige Pannen, die so nur dem Nikolaus passieren können. Einmal hat ihm der Sturm sogar den Nikolausmantel geraubt und ihm so ein teures Malheur beschert.

