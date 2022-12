Augsburg

vor 32 Min.

Was bedeutet die Energiepreisbremse für Augsburger Stadtwerke-Kunden?

Plus Die Stadtwerke Augsburger wollen für jeden Vertrag bis Februar ausgerechnet haben, was die Entlastung bringt. Teurer wird der Winter für die meisten wohl trotzdem.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Augsburger Stadtwerke gehen davon aus, ihren Kundinnen und Kunden bis zum Februar mitteilen zu können, welche Folgen die Energiepreisbremse für die Höhe der jeweiligen Abschlagszahlungen bei Strom und Gas in jedem einzelnen Vertrag haben wird. Wie berichtet, sind die Bundesgesetze vor Kurzem beschlossen worden, mit denen der Bund den Energiekunden kommendes Jahr unter die Arme greifen will. Dabei wird für 80 Prozent des Jahresverbrauchs eines Haushalts der Preis für die Verbraucher gedeckelt (zwölf Cent pro Kilowattstunde beim Gas, 40 Cent pro kWh beim Strom). Für die anderen 20 Prozent kann der Versorger seinen aktuellen Preis in voller Höhe verlangen – in der Stadtwerke-Grundversorgung sind das ab Januar 21,85 Cent pro kWh beim Gas, 52,49 Cent pro kWh beim Strom. Was bedeutet das für einen durchschnittlichen Haushalt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen