Was bei der Kahnfahrt schiefgelaufen ist

Plus Die Erklärungen der Stadt Augsburg, dass man nach Lösungen gesucht hat, lassen angesichts des langen Zeitraums von dreieinhalb Jahren Fragen offen.

Auch nach der Unterrichtung der Stadtratsmitglieder zur Kahnfahrt am Mittwoch bleiben Fragen offen: Dass es in knapp vier Jahren nicht gelungen ist, eine Lösung für die Probleme mit Fluchtweg und Schwarzbau zu finden, ist kaum nachvollziehbar. Denn selbst wenn man in Rechnung stellt, dass die Coronapandemie manche Prozesse stark ausbremste und es in den beteiligten Ämtern während der Kahnfahrt-Thematik zu Wechseln auf dem Chefsessel kam, sind dreieinhalb Jahre eine lange Zeit.

Kahnfahrt in Augsburg: Stadt und Betreiber sollten sich zusammensetzen

Natürlich konnte die Verwaltung keine Lösungen aus dem Ärmel schütteln, weil es sich bei der Kahnfahrt mit ihren baulichen Besonderheiten um keinen Fall nach Schema F - wie eine unerlaubt eingebaute Dachgaube - handelt. Und es ist völlig in Ordnung, erstmal hinter den Kulissen nach einer Lösung zu suchen. Wenn es nach vier Jahren dann aber mit einer kurzfristigen Nutzungsuntersagung ein Ende mit Knall gibt, befriedigt das im Ergebnis nicht. Das Agieren der Stadt nach öffentlichem Bekanntwerden der Probleme Anfang vergangener Woche mit sehr zurückhaltenden Informationen legt zudem den Schluss nahe, dass man sich selbst erst einmal darüber klar werden musste, welches Amt wann genau was veranlasst hat. Für Betreiber Bela Balogh - auch das muss man vermerken - kamen die Probleme aber wohl auch nicht ganz so unerwartet, wie man bisher dachte.

Nötig ist nun, dass Stadt und Betreiber sich zusammensetzen und nach einer Lösung suchen, statt sich gegenseitig mit Vorwürfen zu überziehen. Eine Verständigung braucht es zur schnellen Öffnung der Kahnfahrt zum Saisonstart. Das dickere Brett wird aber wohl die Frage, wie man mit dem Gastronomie-Bau umgeht.

