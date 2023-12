Was passiert das nächste Mal, wenn es schneit?

Plus Die Reaktion der Stadt auf die Schneefälle war eine Vorsichtsmaßnahme. Kritik ist schwierig, weil bei Schulen viel auf dem Spiel steht. Doch ein Dauerzustand ist das nicht.

Die Entscheidung, Schulen von einem auf den anderen Tag zu sperren, hat für Eltern und Kinder weitreichende Folgen und ist für die Verantwortlichen nicht einfach zu treffen. Populär sind Sperrungen nicht, doch falls ein Dach unter dem Schnee kollabieren würde und es Verletzte gäbe, wäre das eine Katastrophe. Spätestens seit dem verheerenden Eishallen-Einsturz von Bad Reichenhall 2006 mit 15 Toten ist die Standsicherheit von öffentlichen Gebäuden verstärkt in den Blickpunkt gerückt - vor 40 Jahren hätte man bei solchen Schneemengen wie jetzt wohl kaum mit der Wimper gezuckt.

Schulen in Augsburg: Schlechterer Zustand als andernorts

Auch in Augsburg wurden im Nachgang zu Bad Reichenhall alle großen städtischen Gebäude einer Untersuchung unterzogen, teils mit unerfreulichen Ergebnissen. Geht man davon aus, dass die Baufachleute der Augsburger Verwaltung keine anderen Maßstäbe anlegen wie die Experten in anderen Städten, bleibt nach diesem Wochenende mit ergiebigen, aber keinesfalls rekordverdächtigen Schneefällen die Erkenntnis, dass die Augsburger Schulen in einem schlechteren Zustand sind als andernorts. Bayernweite Vergleiche sind mit Vorsicht zu ziehen, weil Gebäude zum Alpenrand hin so gebaut sind, dass sie mehr Schnee aushalten, aber auch in der Region Augsburg wurden Schulschließungen in diesem Ausmaß nicht bekannt.

