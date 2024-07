Was sich Bürger für das Karstadt-Gebäude wünschen

Stand jetzt wird Galeria Karstadt am 24. August letztmals seine Türen in Augsburg öffnen. Zumindest nennt dieses Datum die Belegschaft. Der Konzern lässt Fragen dazu bislang unbeantwortet. Dafür läuft der Ausverkauf auf Hochtouren. Teilweise gibt es Rabatte bis 50 Prozent. Die Kundschaft ist auf Schnäppchenjagd, unterhält sich aber auch darüber, was auf das Warenhaus in bester Augsburger Innenstadtlage folgen soll. Fragt man Passanten nach möglichen Nachnutzungen, fällt eines auf.

Besonders junge Leute scheinen nicht zum Stammpublikum von Galeria Karstadt zu gehören. Auf das Aus angesprochen, ist dieses vielen neu oder nur von geringem Interesse. Vorschläge, was das Kaufhaus ersetzen könnte, sind selten. Familienvater Klemens Neumann hat dagegen eine konkrete Idee. Als Nachfolger für die Karstadt-Filiale wünscht er sich „ein kleines Einkaufszentrum“. Damit könnten die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere junge Eltern, viele Notwendigkeiten schnellstmöglich erledigen. Dem stimmt auch Diana Schechinger zu. Die junge Mutter schlägt zudem vor, einen „Food Court mit vielen unterschiedlichen Restaurants“ in dem Gebäude zu platzieren. Ferner wünscht sie sich „einen Bio-Supermarkt und einen Indoor-Kinderspielplatz“ für ihre zweijährige Tochter.

Augsburger könnten sich auch soziale Einrichtung in Karstadt-Gebäude vorstellen

Uwe Eggert wünscht sich mehr Vielfalt in der Stadt und hofft, dass das Kaufhaus durch etwas ersetzt wird, das die Innenstadt attraktiver macht. Obwohl er kein Befürworter der „Fast-Fashion“-Industrie sei, könnte die Karstadt-Filiale aus seiner Sicht, wie in Hamburg, durch eine Primark-Filiale ersetzt werden. Seiner Meinung nach würde das die Augsburger Innenstadt beleben und „auch für die umliegenden Geschäfte gut sein“.



Eine weitere Idee, die von einigen Augsburgern angesprochen wird, ist, etwas Gemeinnütziges in dem Gebäude unterzubringen, wie vielleicht eine Sozialeinrichtung, eine Seniorenresidenz, ein Jugendtreff oder sogar ein Museum oder eine Galerie. Auch Räume für Start-ups können sich manche vorstellen.