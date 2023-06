Augsburg

Weg frei für mehr Tempo 30 in Augsburg?

In der Augsburger Straße in Pfersee gilt seit etlichen Jahren Tempo 30 – nun sollen weitere Straßen folgen.

Plus Die Stadt begrüßt, dass es jetzt die von ihr geforderte Gesetzesreform geben wird. Ob das für Tempolimits in bestimmten Straßen reicht, ist aber noch offen.

Baureferent Steffen Kercher begrüßt die Pläne des Bundesverkehrsministeriums, das Straßenverkehrsgesetz zu reformieren. Kommunen sollen dadurch mehr Möglichkeiten erhalten, Tempo 30 auszuweisen – eine Forderung, die eine Städteinitiative, zu deren Gründungsmitgliedern Augsburg zählt, seit Jahren erhebt. Kercher sprach angesichts des Gesetzesentwurfs von einem "ersten, wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr kommunalem Gestaltungsspielraum". Man werde nun prüfen, wie man die möglichen Spielräume nutzen könne und dem Stadtrat dann Vorschläge machen. Die Stadt hatte angesichts der jahrelangen Untätigkeit des Bundes zuletzt Überlegungen angestellt, in der Wellenburger Straße einen Tempo-30-Verkehrsversuch durchzuführen.

Kein flächendeckendes Tempo 30

Das Baureferat hatte in der Vergangenheit betont, dass es nicht Ziel sei, flächendeckend Tempo 30 einzuführen. Es gebe aber neben der Wellenburger Straße bestimmte Straßen, konkret Ulmer-, Von-Cobres-Straße, Alter Postweg, Teile der Jakoberstraße, Klinkerberg, Inninger Straße, Stätzlinger Straße, Holzweg, Firnhaberstraße, ein Teil der Neuburger Straße (Bereich Hammerschmiede) oder ein Abschnitt der Dr.-Schmelzing-Straße, in denen ein Tempolimit wünschenswert sei. Aus gesetzlichen Gründen könne es aber nicht verhängt werden, etwa weil es sich um keine Unfallschwerpunkte handle. Problematisch sei die Situation dort gleichwohl. Zuletzt verhängte die Stadt in mehreren Straßen, etwa der Bgm.-Aurnhammer-Straße in Göggingen, Tempo 30, indem sie sich auf Lärmschutz berief.

