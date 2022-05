Wegen der hohen Energiekosten stehen Kunden Schlange bei Heizungsbetrieben

Plus Viele Hauseigentümer wollen auf die steigenden Gas- und Ölpreise reagieren. Doch im Raum Augsburg ist mitunter Geduld gefragt. Was die Handwerkskammer rät.

Die angesichts des Krieges in der Ukraine weiter steigenden Energiepreise machen viele Menschen nervös. Vor allem, wer noch eine Öl- oder eine veraltete Gasheizung in seinem Haus hat, muss darüber nachdenken, wie er im kommenden Winter die Kosten im Griff behalten kann. Bei den Heizungsinstallateuren laufen gerade die Telefonleitungen heiß.