Wegen HNO-Streik: Mutter muss um OP-Termin für ihren Sohn kämpfen

Plus Der vierjährige Henry muss dringend an den Ohren operiert werden. Doch viele HNO-Ärzte streiken seit Jahresbeginn. Seine Mutter erzählt von ihrem Kampf.

Von Ina Marks

Sie sei "sehr wütend", sagt Agnes Panjas. Ihre Söhne spielen bei Sonnenschein im Garten, die Mutter sitzt im Wohnzimmer und erzählt. Sie sorgt sich um ihren jüngsten Sohn Henry. Der Vierjährige leidet an Paukenerguss. In beiden Ohren des Buben hat sich hinter dem Trommelfell Flüssigkeit angesammelt, Henry hat deshalb immer wieder Schmerzen. Eigentlich ließe sich das Problem mit einer Operation lösen. Es gibt aber kaum Termine, die Wartelisten sind lang. Denn seit Anfang des Jahres streiken viele HNO-Ärzte. Die Mutter aus dem Augsburger Stadtteil Haunstetten berichtet von ihrer Odyssee und erzählt, warum sie ihren Sohn jetzt außerhalb Bayerns operieren lassen muss.

Im vergangenen Winter ging es los. "Es folgten Monate voller Infektionen", berichtet Agnes Panjas. Den kleinen Henry plagte immer wieder hohes Fieber. Eine Hals-Nasen-Ohren-Ärztin stellte bei dem Kind Paukenerguss in beiden Ohren fest. Laut Panjas sei ihrem jüngsten Kind in dieser Zeit dreimal Antibiotikum verschrieben worden. "Allein an Antibiotikum zu kommen, war schon schwer. Dann war die Dosierung nicht passend und es kam zu allergischen Reaktionen." Das war aber nur das kleinere Problem, wie sich herausstellen sollte: Die Eltern versuchten, für ihr Kind einen Termin für eine Operation zu bekommen, auch müssen die vergrößerten Polypen verkleinert werden. Für HNO-Ärzte ist das ein Routine-Eingriff. Doch etliche Fachärzte sind bei diesen OPs bereits Anfang des Jahres in eine Art Streik getreten. Viele bieten Mandel- und Polypen-Operationen nur noch in absoluten Notfällen an. Der Grund ist ein Streit um die Vergütung solcher Eingriffe.

