Wegfall der Prämie: Nachfrage nach E-Autos ist deutlich eingebrochen

Sie sprechen da einige valide Punkte an. Das Einsatzprofil ist ein wesentlicher Faktor, wobei ich in Diskussionen immer wieder feststelle, dass viele überschätzen, wie viel sie fahren und unterschätzen, wie weit man mit einem aktuellen E-Auto schon kommt. Selbst Langstrecke ist mittlerweile kein Problem, wenn man nicht 4 Stunden am Stück Vollgas fahren will. Auch gibt es gerade in der Stadt viele Lademöglichkeiten. Was oft übersehen wird: einige Supermärkte haben schon Schnelllader auf den Parkplätzen, da reicht der wöchentliche Einkauf zum Aufladen völlig aus. Langfristige Studien zeigen mittlerweile durchaus, dass regelmäßiges Schnellladen den Akku gar nicht soo stark beeinträchtigt wie oft vermutet. Sprich der Akku wird auch weiterhin den Rest des Autos in der Regel überleben.

Den Punkt Verfügbarkeit verstehe ich ehrlicherweise nicht so ganz. Unsere E-Autos sind jederzeit einsatzbereit und die ungeplanten Fahrten finden meist um den eigenen Kirchturm statt, sprich innerhalb von <10/15km. Da muss der Akku schon sehr leer sein, um da in Probleme zu geraten.

Melden