Weihnachtsferien: Polizei warnt vor Einbrüchen im Raum Augsburg

Wegen steigender Gefahr von Wohnungseinbrüchen in der Ferienzeit verstärkt die Polizei im Raum Augsburg in bestimmten Bereichen ihre Streifen. Wie es in einer Mitteilung heißt, werden örtliche Dienststellen über die Feiertage hinweg unter anderem von der Einsatzhundertschaft der Polizei Schwaben-Nord unterstützt. Gleichzeitig appelliert die Polizei auch an die Bevölkerung, Wohnungen vor Einbrüchen zu schützen – und gibt dazu Tipps.

Weihnachtsferien: Polizei warnt vor höherer Einbruchgefahr im Raum Augsburg

Ratsam ist demnach unter anderem, Fenster, Balkon- und Terrassentüren komplett zu schließen. Schlüssel sollten niemals draußen versteckt werden. Rollläden sollten untertags geöffnet bleiben, vor allem in der Dämmerung seien Zeitschaltuhren sinnvoll. Man solle keine Hinweise auf Abwesenheit geben – auch nicht in sozialen Medien –, die Türe immer zweimal abschließen, Kennzeichen von fremden Fahrzeugen notieren, auffällige Personen ansprechen und bei Auffälligkeiten umgehend die Polizei informieren. Zudem verweist die Polizei auf die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die zu kostenlosen Beratungsterminen in Privatwohnungen kommt. (kmax)