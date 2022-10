Wem gehört der Umschlag mit dem Geld?

Bei der Polizei in Pfersee ist ein Umschlag mit Geld abgegeben worden, den ein Passant in Kriegshaber gefunden hat. Nun wird nach dem Besitzer gesucht.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr hat ein Passant auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pearl-S.-Buck-Straße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber einen Briefumschlag mit Aufschrift gefunden. Statt ihn zu öffnen, brachte ihn der Finder direkt zur Polizeiinspektion Augsburg 6 in Pfersee.

Die Beamten fanden in dem Umschlag Bargeld in dreistelliger Höhe. Nun wird der Eigentümer des Geldes gesucht. Wer also Geld in einem Umschlag verloren hat, weiß, wie die Aufschrift auf dem Briefumschlag lautet und die genaue Summe Bargeld kennt, kann sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 melden. (AZ)