Augsburg

vor 16 Min.

Weniger RSV-Fälle: Lage in den Kinderkliniken entspannt sich leicht

Plus Nach Wochen am Limit zeichnet sich in Josefinum und Kinderklinik ein positiver Trend ab. Grund zur Entwarnung sehen die beiden Augsburger Häuser aber nicht.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Sie kommen auf dem Zahnfleisch daher, so drückt es Michael Gerstlauer aus. Er ist Oberarzt für Kinderpulmologie und -allergologie an der Kinderklinik am Uniklinikum Augsburg (UKA) – und hat sein Haus in den vergangenen Wochen am Limit erlebt. "Das zieht sich durch, von der Pflege über den ärztlichen Dienst bis hin zur Reinigung – alle am Anschlag." Doch nun zeichnet sich ein positiver Trend ab: Die Zahl der Kinder, die wegen schwer verlaufender Atemwegsinfektionen ins Krankenhaus müssen, geht langsam zurück – wenn auch weiterhin auf hohem Niveau. Gerstlauer: "Die Lage ist immer noch angespannt, aber nicht mehr katastrophal."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen