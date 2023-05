Augsburg

19:03 Uhr

Wer führt die Uni als Präsident? Noch sind zur Wahl viele Fragen offen

Plus Wenige Tage vor dem Wahltermin an der Uni Augsburg herrscht weiterhin Rätselraten: Was sagt Amtsinhaberin Sabine Doering-Manteuffel?

Wer soll die Uni Augsburg in den kommenden vier Jahren als Präsident oder Präsidentin führen? Seit Monaten wird mangels offizieller Informationen über konkrete Kandidaten über diese Frage gerätselt. Am Mittwoch dürfte es eine Antwort geben. Die anstehende Wahl - und die mit ihr verbundenen ungewöhnlichen Umstände - hatten im Vorfeld erhebliche Unruhe in Reihen des wissenschaftlichen Personals ausgelöst. Studierendenvertreter protestierten gegen eine neue Regelung.

Augsburgs Universität ist eine der großen Einrichtungen in Stadt und Region. Sie hat knapp 20.000 Studierende und 3400 Beschäftigte, neben der Lehre gibt es ein umfangreiches Forschungsprogramm. Wer als Präsident oder Präsidentin an der Spitze steht, gilt als wichtige Personalie. Amtsinhaberin ist seit zwölf Jahren Sabine Doering-Manteuffel. Die Professorin für Ethnologie und Volkskunde war die erste Frau an der Spitze einer staatlichen Universität in Bayern. Die meisten rechnen damit, dass sie am Mittwoch zum vierten Mal antreten wird. Sie selbst macht bis zuletzt ein Geheimnis daraus.

