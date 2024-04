Werdender Vater wird auf Weg in Klinik in Unfall verwickelt

Als werdender Vater hat man keine Zeit zu verlieren. Einem Mann in Augsburg aber kam auf dem Weg ins Krankenhaus ein E-Scooter-Fahrer in die Quere.

Diesen Tag wird ein 36-Jähriger wohl nie vergessen. Der Mann war am Samstag gegen 17.20 Uhr mit seinem Auto in der Innenstadt im Unteren Graben unterwegs. Er war auf dem Weg ins Vincentinum, wo seine Frau in den Wehen lag. In so einer Situation ist freilich keine Zeit zu verlieren, doch dann kam dem werdenden Vater ausgerechnet ein E-Scooter-Fahrer in die Quere.

Als der Autofahrer nämlich in das Pulvergässchen einbiegen wollte, übersah ein E-Scooter-Fahrer laut Polizei das Fahrzeug und fuhr in die rechte hintere Tür. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei keine 200 Meter vom Krankenhaus entfernt. Der 36-Jährige, der es freilich eilig hatte, vereinbarte mit dem Rollerfahrer, sich gleich auf dem Parkplatz der Klinik zu treffen.

Doch der Unbekannte tauchte dort nicht mehr auf. Am Auto war nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstanden. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und nach dem E-Scooter-Fahrer sind aufgenommen. Die Polizei hofft, so heißt es im Bericht, dass der 36-Jährige nach diesem Schreck noch rechtzeitig in der Entbindungsstation eintraf. (ina)