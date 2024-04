Augsburg

Wie 60 dreiste Diebe den Haunstetter Maibaum stahlen

Der Haunstetter Maibaum ist inzwischen wieder zurück im Stadtteil und wurde am Wochenende aufgestellt, nachdem er zwischenzeitlich in den Landkreis Landsberg verzogen worden war.

Von Fridtjof Atterdal

Der Anruf am 3. Januar hatte es in sich. "Eine Stimme hat gefragt, ob ich etwas vermisse", erinnert sich der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Haunstetter Vereine und Organisationen (Arge), Christos Kislinger. "Wir hätten da einen Maibaum und würden gerne über die Rückgabebedingungen verhandeln", sagte der unbekannte Anrufer. Im Nachhinein kann Kislinger über die Schrecksekunden wieder lachen. "Ich habe sofort Benni Brem angerufen, wo der Baum gelagert war – der dachte, ich veräppele ihn", erzählt er. 30 Meter lang und 2,1 Tonnen schwer ist der Haunstetter Maibaum. 60 Mann brauchte die Landjugend aus Weil (Kreis Landsberg), um das Ungetüm abzutransportieren.

Die Jugend hatte auf ihrem Weg bis nach Weil wohl sogar Schranken abgebaut und den Weg quer über Wiesen und durch Wälder genommen. "Ich finde, das ist Tradition und wie die das gemeistert haben, verdient Respekt", so Kislinger. Offenbar hatten die Weiler zuvor sämtliche Bauernhöfe in Haunstetten ausgespäht und in die Scheunen und Hallen geschaut, bis sie das Beutestück entdeckten. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion holten sie den Baum aus einer Scheune.

