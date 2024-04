Augsburg

17:00 Uhr

Mobile Sensoren zählen Besucher auf dem Plärrer: Das steckt dahinter

Mobile Sensoren zählen an den Ein- und Ausgängen des Osterplärrers den Besucherandrang.

Plus Der Plärrerstart am Sonntag war fulminant, knapp 15.000 Besucher tummelten sich am Abend auf dem Areal. Gezählt werden sie mit moderner Technik.

Von Jonas Klimm

Sie schweben unauffällig über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher: An den Ein- und Ausgängen des Plärrers sind mobile Sensoren angebracht. Sie zählen den Besucherverkehr auf dem Volksfest, um den Andrang besser steuern zu können. Eine Überfüllung des Platzes soll damit verhindert werden. Am Sonntagabend hatten die Geräte viel zu tun. Sie erfassten laut Polizeiangaben zu Spitzenzeiten knapp 15.000 Besucher, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhielten. Sonniges Wetter zogen die Menschen an, zudem strömten zahlreiche Fußballfans aus der WWK-Arena auf das Volksfest. Es war ein Start nach Maß, der Schausteller frohlocken ließ.

Gerade am Wochenende ist der Plärrer teils so stark besucht, dass an einigen Stellen ein dichtes Gedränge herrscht. Bisher wurde eine Schließung durch die Sicherheitsbehörden vor Ort veranlasst, falls aufgrund der Personendichte an heiklen Stellen kein gesichertes Durchkommen mehr für die Rettungskräfte gewährleistet war. Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, gibt es nun eine feste Besucher-Obergrenze. Damit soll verhindert werden, dass die Notausgangskapazitäten gerissen werden. Die Obergrenze lag ursprünglich bei 15.900 und wurde kurz vor Plärrerbeginn auf 18.600 erhöht. Hintergrund war eine Ausweitung der Fluchtwege.

